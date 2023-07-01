Як повідомляють ЗМІ, сталася ДТП після того, як вантажівка з контейнером не впоралася з керуванням на перехресті Лондіані, що поблизу західного міста Керічо. Відомо про майже 50 жертв і кілька десятків постраждалих внаслідок автотрощі.

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Вантажівка протаранила 8 автомобілів

За словами командира поліції Джеффрі Маєка, 30 осіб зазнали серйозних поранень. Він також зауважив, що "їх може бути більше". Командир поліції занепокоєний тим фактом, що "одна або дві" людини могли бути заблоковані у транспортних засобах.

Моторошні наслідки ДТП у Кенії: дивіться відео

Тим часом інший регіональний командир поліції Мбоя Одеро заявив, що вантажівка їхала в напрямку Керічо. Вона "не впоралася з керуванням і протаранила вісім автомобілів, кілька мотоциклів, людей, які стояли на узбіччі, продавців та інших людей, які займалися іншими справами".

Очевидці поділилися іншими деталями. За їхніми словами, водій намагався об'їхати автобус, який зламався.

Серед загиблих – молодь

Вільям Руто, президент Кенії, зазначив, що його засмутило те, що серед загиблих були "молоді люди з багатообіцяючим майбутнім і бізнесмени, які займалися своїми щоденними справами".

Ми закликаємо водіїв бути особливо обережними на дорогах, особливо зараз, коли ми переживаємо сильні зливи,

– додав Руто.

Власне, відомо, що моторошна автотроща забрала життя 48 людей.

Кадр, який поширюють в мережі, демонструє нам червоний контейнер. Він лежить на боці на узбіччі.



Очевидці зібралися навколо контейнера у Керічо / Фото Mutai Erick Kipkoech

Губернатор міста, доктор Ерік Мутай, зазначив, що ця кривава ДТП – "темний момент" для Керічо. У своєму фейсбуці він зазначив, що його "серце розбите". Він також додав, що на місце події спрямували всі необхідні екстрені служби.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що проводити рятувальні операції заважають дощі. Втім, достеменно невідомо, чи не зіграла негода роль у ДТП.

Напередодні моторошна ДТП сталася на Кіровоградщині. Автівка віз підлітків, які поверталися з випускного.

ДТП на Кіровоградщині: що відомо