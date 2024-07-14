В результате ДТП два человека получили ранения. На месте работали правоохранители, которые устанавливали причины аварии.

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Что известно о крупном ДТП в Киеве 14 июля

В полиции Киева рассказали, что около 13:00 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, которое случилось на Столичном шоссе. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики.



В Киеве произошло жуткое ДТП / Фото Национальной полиции Украины

Предварительно установлено, что между автомобилями Dodge и "ВАЗ" произошло ДТП. Когда водители и пассажиры автомобилей, вышли из автомобилей и находились возле места ДТП, в автомобиль Dodge, стоявший, въехало авто Toyota,

– отметили правоохранители.



В результате ДТП пострадали 2 человека / Фото Национальной полиции Украины

В результате этого столкновения пассажирка автомобиля Dodge и водитель автомобиля Toyota получили травмы. Полицейские отметили, что следователи продолжают работать на месте происшествия, а информация о ДТП будет обновлена в ближайшее время.