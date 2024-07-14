Внаслідок ДТП дві людини зазнали поранень. На місці працювали правоохоронці, які встановлювали причини аварії.

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Що відомо про велику ДТП у Києві 14 липня

У поліції Києва розповіли, що близько 13:00 до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе. На місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.



У Києві сталася моторошна ДТП / Фото Національної поліції України

Попередньо встановлено, що між автомобілями Dodge та "ВАЗ" трапилося ДТП. Коли водії та пасажири автівок, вийшли з автомобілів та перебували біля місця ДТП, в автомобіль Dodge, що стояв, в'їхало авто Toyota,

– зазначили правоохоронці.



Внаслідок ДТП постраждали 2 людини / Фото Національної поліції України

У результаті цього зіткнення пасажирка автомобіля Dodge та водій автомобіля Toyota зазнали травм. Поліцейські зазначили, що слідчі продовжують працювати на місці події, а інформацію стосовно ДТП буде оновлено найближчим часом.