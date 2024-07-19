Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства ДТП. Всем травмированным гражданам оказывают помощь медики.

К теме Двойное ДТП в Киеве: за рулем одного из авто был руководитель детективов БЭБ, – СМИ

Что известно о ДТП на путепроводе в Подольском районе

В полиции Киева рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло 19 июля днем, на путепроводе по улице Новоконстантиновской в Подольском районе Киева.

Предварительно следователи установили, что 25-летний водитель автомобиля Hyundai задел бетонный отбойник на путепроводе, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилями Ford, Mercedes, а также мотоциклом Aprilia,

– отметили правоохранители.

В Киеве произошло ДТП с пострадавшими на путепроводе / Фото полиции Киева

Полицейские отметили, что в результате аварии, травмы получили пять человек: водитель и пассажир Hyundai, водитель и пассажир Mercedes, водитель мотоцикла. Все травмированные госпитализированы в медицинские учреждения.

Ранее в Киеве произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие 14 июля. Тогда одна из машин врезалась в две другие, что уже попали в аварию.

В результате этого столкновения пассажирка автомобиля Dodge и водитель автомобиля Toyota получили травмы. На месте также работали правоохранители.