Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини автотрощі. Усім травмованим громадянам надають допомогу медики.

До теми Подвійна ДТП у Києві: за кермом одного з авто був керівник детективів БЕБ, – ЗМІ

Що відомо про ДТП на шляхопроводі в Подільському районі

У поліції Києва розповіли, що дорожньо-транспортна пригода сталася 19 липня вдень, на шляхопроводі по вулиці Новокостянтинівській у Подільському районі Києва.

Попередньо слідчі встановили, що 25-річний водій автомобіля Hyundai зачепив бетонний відбійник на шляхопроводі, внаслідок чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілями Ford, Mercedes, а також мотоциклом Aprilia,

– зазначили правоохоронці.

У Києві сталася ДТП з постраждалими на шляхопроводі / Фото поліції Києва

Поліцейські зазначили, що внаслідок аварії, травм зазнали п'ятеро людей: водій та пасажир Hyundai, водій та пасажир Mercedes, водій мотоцикла. Усі травмовані госпіталізовані до медичних закладів.

Раніше у Києві сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода 14 липня. Тоді одна з автівок врізалася у дві інші, що вже потрапили в аварію.

Внаслідок цього зіткнення пасажирка автомобіля Dodge та водій автомобіля Toyota зазнали травм. На місці також працювали правоохоронці.