В центре Киева машина снесла летнюю террасу с людьми: есть пострадавшая
- В центре Киева на улице Саксаганского внедорожник Mercedes вылетел на тротуар и снес летнюю террасу с людьми.
- В результате ДТП пострадала 28-летняя женщина, которую госпитализировали с телесными повреждениями; правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Вечером в субботу, 19 июля, в центре Киева произошло жуткое ДТП. На улице Саксаганского внедорожник вылетел на пешеходную зону и фактически снес летнюю террасу с людьми.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Что известно о ДТП на Саксаганского?
По предварительным данным, около 19:25 водитель автомобиля Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар.
В результате ДТП пострадала 28-летняя женщина, которая находилась на летней террасе одного из заведений питания. Ее с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.
Местные публикуют кадры с места аварии: смотрите видео
По словам самой водительницы, во время движения в салоне авто у нее упал мобильный телефон. Когда женщина пыталась его поднять, она потеряла контроль над транспортным средством.
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции Киева, патрульные и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
К слову, недавно в Днепровском районе столицы произошло еще одно ДТП. На проспекте Леонида Каденюка маршрутка въехала в припаркованный грузовик, в результате аварии было 12 пострадавших.