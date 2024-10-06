Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранители. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

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Что известно о ДТП в Киеве

В патрульной полиции Киева отметили, что, в связи с ДТП на Кольцевой дороге, движение транспорта затруднено в направлении проспекта Леся Курбаса. Поэтому правоохранители призвали граждан учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.



ДТП на Кольцевой дороге в Киеве / Фото патрульной полиции Киева

До этого об аварии также писали местные телеграм-каналы. На кадрах можно увидеть последствия ДТП. После аварии машина съехала с дороги и едва не врезалась в остановку общественного транспорта, что была рядом.

Авария на Кольцевой дороге в Киеве / Фото из местных телеграм-каналов

Информации о пострадавших пока не поступало. Однако на месте находилась машина скорой помощи.

К слову, в Киеве также происходила авария с участием трех автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen Passat 29 сентября на Крещатике. В результате этого пострадали по меньшей мере два человека, которых госпитализировали в больницу.