Наразі на місці дорожньо-транспортної пригоди працюють правоохоронці. Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

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Що відомо про ДТП у Києві

У патрульній поліції Києва зазначили, що, у зв'язку з ДТП на Кільцевій дорозі, рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Леся Курбаса. Тому правоохоронці закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.



ДТП на Кільцевій дорозі в Києві / Фото патрульної поліції Києва

До цього про аварію також писали місцеві телеграм-канали. На кадрах можна побачити наслідки ДТП. Після аварії автівка з'їхала з дороги та ледь не врізалася в зупинку громадського транспорту, що була поруч.

Аварія на Кільцевій дорозі в Києві / Фото з місцевих телеграм-каналів

Інформації про потерпілих поки що не надходило. Проте на місці перебувала машина швидкої допомоги.

До слова, у Києві також ставалася аварія за участю трьох автомобілів BMW, Mercedes-Benz та Volkswagen Passat 29 вересня на Хрещатику. Внаслідок цього постраждали щонайменше дві людини, яких госпіталізували до лікарні.