Поиск свидетелей трагического ДТП
Смертельная авария произошла 13 мая 2021 года на трассе "Решетиловка – Кобеляки – Царичанка – Днепр". Разыскиваются очевидцы ДТП вблизи села Гайове на Полтавщине.
Напомним В ДТП на Полтавщине погибли съемочная группа канала "НТН"
Журналистов интересуют также видео с регистраторов водителей, которые ехали 13 апреля в 12:00 трассой Н-31 в направлении Полтавы.
ДТП, в котором погибли журналисты: главное
- Авария произошла ориентировочно в 12:00.
- В полиции говорят, что столкнулся легковой автомобиль Toyota с грузовиком Volvo.
- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Toyota погибли.
- Погибшими оказались работники съемочной группы телеканала "НТН". Это оператор Константин Худолей и журналист Владимир Непийпиво.
Место ДТП, где погибли журналисты / Фото Нацполиции