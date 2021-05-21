Поиск свидетелей трагического ДТП

Смертельная авария произошла 13 мая 2021 года на трассе "Решетиловка – Кобеляки – Царичанка – Днепр". Разыскиваются очевидцы ДТП вблизи села Гайове на Полтавщине.

Напомним В ДТП на Полтавщине погибли съемочная группа канала "НТН"

Журналистов интересуют также видео с регистраторов водителей, которые ехали 13 апреля в 12:00 трассой Н-31 в направлении Полтавы.

ДТП, в котором погибли журналисты: главное

  • Авария произошла ориентировочно в 12:00.
  • В полиции говорят, что столкнулся легковой автомобиль Toyota с грузовиком Volvo.
  • В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Toyota погибли.
  • Погибшими оказались работники съемочной группы телеканала "НТН". Это оператор Константин Худолей и журналист Владимир Непийпиво.

ДТП загиблі журналісти
Место ДТП, где погибли журналисты / Фото Нацполиции