Пошук свідків трагічної ДТП

Смертельна аварія сталася 13 травня 2021 року на трасі "Решетилівка — Кобеляки — Царичанка — Дніпро". Розшукуються очевидці ДТП поблизу села Гайове на Полтавщині.

Нагадаємо У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група каналу "НТН"

Журналістів цікавлять також відео з реєстраторів водіїв, які їхали 13 квітня до 12:00 трасою Н-31 у напрямку до Полтави.

ДТП, у якій загинули журналісти: головне

  • Аварія трапилась орієнтовно о 12 годині.
  • У поліції розповідають, що зіткнувся легковий автомобіль Toyota з вантажівкою Volvo.
  • Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Toyota загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків.
  • Загиблими виявилися працівники знімальної групи телеканалу "НТН". Це оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво.

ДТП загиблі журналісти
Місце ДТП, де загинули журналісти / Фото Нацполіції