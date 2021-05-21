Пошук свідків трагічної ДТП
Смертельна аварія сталася 13 травня 2021 року на трасі "Решетилівка — Кобеляки — Царичанка — Дніпро". Розшукуються очевидці ДТП поблизу села Гайове на Полтавщині.
Нагадаємо У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група каналу "НТН"
Журналістів цікавлять також відео з реєстраторів водіїв, які їхали 13 квітня до 12:00 трасою Н-31 у напрямку до Полтави.
ДТП, у якій загинули журналісти: головне
- Аварія трапилась орієнтовно о 12 годині.
- У поліції розповідають, що зіткнувся легковий автомобіль Toyota з вантажівкою Volvo.
- Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Toyota загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків.
- Загиблими виявилися працівники знімальної групи телеканалу "НТН". Це оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво.
Місце ДТП, де загинули журналісти / Фото Нацполіції