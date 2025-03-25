Совершил смертельное ДТП на Киевщине и скрывался: как наказали водителя

На Бучанщине в июле 2023 года мужчина навеселе совершил ДТП, в котором погиб двухлетний мальчик. Тогда нарушитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Суд вынес приговор водителю легковушки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области и Киевскую областную прокуратуру.

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Какое наказание получил виновник смертельного ДТП

По данным полиции, водителя, который совершил смертельное ДТП, приговорили к семи годам заключения и на такой же срок лишили права управления транспортными средствами. Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении морального вреда на сумму один миллион гривен.

На Бучанщине в июле 2023 года житель Киевщины, находясь за рулем собственного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В транспортном средстве находилось шесть пассажиров, трое из которых дети. Все получили травмы,

– говорят в прокуратуре.

Тогда от полученных травм в карете скорой медицинской помощи скончался двухлетний мальчик. Водителя также с травмами доставили в больницу. Однако он сбежал оттуда и скрывался от полиции. Правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать в течение суток.

Рассмотрев дело, Макаровский районный суд признал мужчину виновным по статье Уголовного кодекса Украины в нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего.

Напомним, что недавно в Киевской области произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. В городе Вишневое 17 марта произошло столкновение между автомобилем Mitsubishi и маршруткой. В результате этого пострадало пять человек. Их пришлось госпитализировать.