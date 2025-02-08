Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Полтавской области. Трагедия произошла в ночь на 8 февраля на Полтавщине, когда междугородний микроавтобус Mercedes-Benz, двигавшийся по маршруту "Харьков – Ровно", столкнулся с грузовиком КрАЗ на автодороге Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Верхолы Полтавского района.

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Маршрутка влетела в грузовик

ДТП произошло около 00:30. По предварительной версии следствия, водитель микроавтобуса, 64-летний мужчина из Ровенской области, не смог избежать столкновения с грузовиком, которым управлял 36-летний житель Полтавщины.

В результате удара, 46-летний пассажир микроавтобуса от полученных травм погиб на месте, а 27-летнюю пассажирку с многочисленными травмами госпитализировали. Водитель маршрутки также получил телесные повреждения, но после медицинского осмотра от госпитализации отказался.

По предварительным данным, остальные 16 пассажиров маршрутки, среди которых было четверо детей, не пострадали. После аварии водителя микроавтобуса задержали, и сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Полиция открыла уголовное производство, предусматривающее наказание за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

