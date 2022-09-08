Из-за жуткого ДТП затруднено движение на трассе в Одесской области: погиб водитель и ребенок

На трассе Одесса – Рени произошло жуткое ДТП. Погиб один из водителей и его 2-летний сын. Движение по трассе осложнено.

Движение затруднено на участке возле села Монаши Белгород-Днестровского района. Об этом сообщается в Нацполиции Одесской области.

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Детали смертельного ДТП

На трассе Одесса – Рени столкнулись грузовой и легковой автомобиль. Сразу после ДТП произошло сильное возгорание. Видео пожара опубликовал глава Одесской ОВА Сергей Братчук.

После столкновения грузовик и легковушка вспыхнули: смотрите видео

Как следствие, погибли 27-летний водитель легковушки и его двухлетний сын. 47-летний водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия работают полицейские, выясняющие обстоятельства аварии и обеспечивающие безопасность дорожного движения,

– пишут в полиции.

Следственно-оперативная группа по расследованию ДТП решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Речь идет о статье уголовного кодекса "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек".

Еще одна авария на трассе Одесса – Рени

Возле села Новоселовка 5 сентября произошла смертельная авария. Столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате водители обоих транспортных средств погибли.

Проезд по этой дороге в сторону Одессы и Измаила был затруднен. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.