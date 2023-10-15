Ужасное ДТП вблизи Трускавца забрало жизни трех человек
Источник:Полиция Львовской области
На Львовщине столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека. Правоохранители уже начали изучать обстоятельства инцидента.
Утром 15 октября недалеко от города Трускавец произошло трагическое ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Volkswagen Caddy.
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Трое погибших и четверо раненых
Столкновение произошло на автодороге "Львов – Трускавец". По версии полиции, Toyota, за рулем которой находился 43-летний киевлянин, вылетела на встречную полосу. В результате столкновения 56-летний водитель Volkswagen и две его пассажирки погибли на месте от полученных травм. Еще четыре человека получили ранения – это пассажир и две пассажирки Volkswagen, а также пассажирка Toyota.
Смертельное автопроисшествие на Львовщине / Фото ГСЧС
Известно, что водителя Toyota уже задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Жителю Киева грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. Также ему могут запретить управлять автомобилем сроком до трех лет. Вскоре водителю должны выбрать меру пресечения.
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