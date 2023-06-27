Авария произошла возле поселка Новгородка Кропивницкого района. В громаде объявили День траура.

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В Кропивницком районе простились с двумя 17-летними девушками

В результате ужасного ДТП погибла 17-летняя Наталья Дорошко. По словам коллеги ее отца, он знал Наталью с детства. Она окончила школу с золотой медалью. Погибшую девочку похоронили на кладбище в поселке Новгородка Кропивницкого района.

Спокойная девушка была, ласковая, веселая. Выбирала и университеты для поступления ГСЧС и другие, до конца так и не определилась. Сказала уже после выпускного. Родители ее – порядочные люди. Папа всю жизнь работает в службе по чрезвычайным ситуациям, мама в образовании,

– рассказал мужчина.

А в селе Белозерное простились с 17-летней Дианой Каналош. Бабушка погибшей Александра Билопуп отметила, что в их семью пришло очень большое горе.

"Все из-за этого полицейского. Ну как это сесть пьяным за руль, убить троих детей. Она хотела поступать, сдала на отлично все экзамены, закончила курсы водителя, мечтала, любила жить. Это был золотой ребенок", – рассказала бабушка девочки.

В связи с трагической гибелью девочек – трех выпускниц Дианы Каналош, Наталии Дорошко и Елены Грищук – в громаде 26 июня объявили День траура.

Девушки окончили школу, двое из них – Наталья Дорошко и Елена Грищук – медалисты. Елена Грищук – переселенка. Вместе с мамой они убежали от российских военных, а тут другая беда случилась. Ее похоронят позже,

– отметил поселковый председатель Новгородки Александр Сирица.



Могила Наталии Дорошко / фото Суспильне



В Кировоградской области простились с погибшими девочками / фото Суспильне

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