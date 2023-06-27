Аварія сталася біля селища Новгородка Кропивницького району. У громаді оголосили День жалоби.

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У Кропивницькому районі попрощалися з двома 17-річними дівчатами

Внаслідок жахливої ДТП загинула 17-річна Наталія Дорошко. За словами колеги її батька, він знав Наталку з дитинства. Вона закінчила школу із золотою медаллю. Загиблу дівчинку поховали на цвинтарі у селищі Новгородка Кропивницького району.

Спокійна дівчина була, ласкава, весела. Обирала і університети для вступу ДСНС та інші, до кінця так і не визначилась. Сказала, уже після випускного. Батьки її – порядні люди. Тато все життя працює у службі з надзвичайних ситуацій, мама в освіті,

– розповів чоловік.

А в селі Білозерне попрощалися з 17-річною Діаною Каналош. Бабуся загиблої Олександра Білопуп зазначила, що в їхню сім’ю прийшло дуже велике горе.

"Все через цього поліцейського. Ну як це сісти за кермо п’яним, вбити трьох дітей. Вона хотіла вступати, склала на відмінно усі іспити, закінчила курси водія, мріяла, любила жити. Це була золота дитина", – розповіла бабуся дівчинки.

У зв’язку з трагічною загибеллю дівчаток – трьох випускниць Діани Каналош, Наталії Дорошко і Олени Грищук – у громаді 26 червня оголосили День жалоби.

Дівчата закінчили школу, двоє з них – Наталія Дорошко і Олена Грищук – медалісти. Олена Грищук – переселенка. Разом з мамою вони утекли від російських військових, а тут інша біда трапилась. Її поховають пізніше,

– зауважив селищний голова Новгородки Олександр Сириця.



Могила Наталії Дорошко / фото Суспільне



На Кіровоградщині попрощалися із загиблими дівчатками / фото Суспільне

Що відомо про жахливу трагічну ДТП