Внаслідок аварії загинули троє 17-річних дівчат. Ще чотирьох підлітків госпіталізували з різними травмами.

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Водій спеціально крутив кермо з боку в бік

Євгенія Шимкова, яка постраждала внаслідок моторошної аварії, розповіла свою версію подій. Дівчина зараз перебуває у лікарні, в неї болить спина, але стояти і ходити вона може.

З нами увесь час був родич цього друга – цей поліцейський, який був за кермом. Він випивав. Під ранок всі вирішили зустрічати світанок. Він (поліцейський – 24 Канал) сказав, що йти довго, запропонував їхати. Ми погодились. Стояли біля машини, коли підійшли ще троє чи четверо людей,

– згадує Євгенія.

Вона зазначає, що разом з водієм в машині було восьмеро людей – троє спереду і п'ятеро позаду. Серед них був її племінник-випускник.

Постраждала Євгенія Шимко / Фото Суспільне

"У Новгородці ми їхали повільно, я дивилась тоді на спідометр – 20 кілометрів за годину. Потім ми переїхали міст і він почав набирати швидкість. Там я вже не дивилася на спідометр. Останнє, що пам'ятаю – він почав крутити кермо спеціально з боку в бік. Ми почали трохи з'їжджати з дороги, він різко крутнув кермо у зворотний бік, але в нього нічого не вийшло", – розповідає дівчина.

Євгенія каже, що сиділа попереду, а дівчина, яка була поруч, загинула.

"Я єдина була не з їхнього класу. Мені сказали, що я відлетіла на чотири метри від машини. Я встала, до мене підбіг племінник. До цього він мене гукав, та я не чула. Я встала і ще чула, як дівчинка кричала з-під машини, але її не встигли врятувати. Одну одразу, сказали, переїхала машина, а друга ще кричала", – говорить постраждала.

В якому стані перебуває Євгенія

Зараз постраждала перебуває в обласній дитячій лікарні Кропивницького. Виконувач обов'язків завідувача травматологічного відділення лікарні Євген Шевченко розповів, що дівчину привезли в лікарню 25 червня о 7:30.

"Доставлена бригадою швидкої допомоги в середньо-тяжкому стані. Під час обстеження виявили забій поперекового відділу хребта, забій внутрішніх органів черевної порожнини, закрита черпномозкову травму", – повідомив лікар.

Він додав, що Євгенія добре їсть, спілкується і пересувається самостійно.

"Слід дообстежити органи черевної порожнини, тому що в неї низький гемоглобін – треба виключити внутрішні кровотечі", – наголосив Шевченко.

Нагадаємо, що внаслідок ДТП загинули троє випускниць ліцею: Олена Грищук, Наталія Дорошко та Діана Каналош. У селищі оголосили День жалоби та на знак скорботи приспустять прапор громади.