В результате аварии погибли три 17-летних девушки. Еще четырех подростков госпитализировали с разными травмами.

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Водитель специально крутил руль из стороны в сторону

Евгения Шимкова, пострадавшая в результате жуткой аварии, рассказала свою версию событий. Девушка сейчас находится в больнице, у нее болит спина, но стоять и ходить она может.

С нами все время был родственник этого друга – этот полицейский, который был за рулем. Он выпивал. Под утро все решили встречать рассвет. Он (полицейский – 24 Канал) сказал, что идти долго, предложил ехать. Мы согласились. Стояли у машины, когда подошли еще трое или четыре человека,

– вспоминает Евгения.

Она отмечает, что вместе с водителем в машине было восемь человек – трое спереди и пятеро сзади. Среди них был ее племянник-выпускник.

Пострадавшая Евгения Шимко / Фото Суспильне

"В Новгородке мы ехали медленно, я смотрела тогда на спидометр – 20 километров в час. Потом мы переехали мост и он начал набирать скорость. Там я уже не смотрела на спидометр. Последнее, что помню – он начал крутить руль специально со стороны. Мы начали немного съезжать с дороги, он резко крутнул руль в обратную сторону, но у него ничего не получилось", – рассказывает девушка.

Евгения говорит, что сидела впереди, а девушка, которая была рядом, погибла.

"Я единственная была не из их класса. Мне сказали, что я улетела на четыре метра от машины. Я встала, ко мне подбежал племянник. К этому он меня звал, но я не слышала. Я встала и еще слышала, как девочка кричала с -под машины, но ее не успели спасти. Одну сразу, сказали, переехала машина, а другая еще кричала", – говорит пострадавшая.

В каком состоянии находится Евгения

В настоящее время пострадавшая находится в областной детской больнице Кропивницкого. Исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением больницы Евгений Шевченко рассказал, что девушку привезли в больницу 25 июня в 7:30.

"Доставлена бригадой скорой помощи в средне-тяжелом состоянии. Во время обследования обнаружили ушиб поясничного отдела позвоночника, ушиб внутренних органов брюшной полости, закрыта черепно-мозговая травма", – сообщил врач.

Он добавил, что Евгения хорошо ест, общается и передвигается самостоятельно.

"Следует обследовать органы брюшной полости, потому что у нее низкий гемоглобин – надо исключить внутренние кровотечения", – подчеркнул Шевченко.

Напомним, что в результате ДТП погибли трое выпускниц лицея: Елена Грищук, Наталья Дорошко и Диана Каналош. В поселке объявили День траура и в знак скорби опустят флаг общины.