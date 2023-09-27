Мама, папа и младенец: в ДТП на Обуховщине погибла целая семья

На Обуховщине 27 сентября произошло жуткое ДТП. Оно унесла жизнь целой семьи.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что 28-летний водитель, находившийся за рулем BMW, выехал на встречную полосу. Перед этим он не убедился в безопасности маневра.

Обратите внимание "Припарковался" в забор: на Троещине произошло ДТП с участием трех автомобилей

Жертвами ДТП стал сам водитель, его 24-летняя жена и их малыш.

ДТП в Обуховщине: погиб младенец и его родители. По предварительной информации, водитель легковушки BMW, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

– говорится в сообщении.

ДТП в Николаевской области

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память!

Жуткое ДТП произошло в Николаевской области вблизи села Марьевка Баштанского района. На автодороге Н-11 "Николаев – Днепр" столкнулись три автомобиля: BMW 330D, Ford Ranger и Mersedes Bens Sprinter. К сожалению, погибли два человека: 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка BMW. Кроме того, известно о двух пострадавших. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.