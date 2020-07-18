В Одесской области 18 июля вблизи села Сафьяны произошло смертельное ДТП, в котором погибли шесть человек. Четверо из них – это молодые ребята, которые возвращались с отдыха, и еще двое – супруги. Еще трех человек забрали в больницу, среди которых – двухлетний ребенок.

Подробности аварии, которая унесла шесть жизней, рассказали в полиции Области. Подробнее Ужасное ДТП в Одесской области: много погибших и пострадавших, среди них ребенок – фото 18+ Подробности ДТП возле Сафьянов ДТП произошло около восьми утра 18 июля вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области. Столкнулись ВАЗ-2108 и Mitsubishi Outlander.



В "Вазе" ехали четверо 23-летних мужчин. Все они – бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха и все погибли.



В другом авто, которое попало в эту трагическую аварию ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний мужчина, который был за рулем, и его 60-летняя жена, сидевшая впереди, погибли на месте. Пассажир с переднего места и водитель погибли на месте Трое пассажиров с задних сидений – сейчас в больнице. Среди них и двухлетняя девочка.



Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда ВАЗ выехал на встречную полосу.



Спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы вытащить заблокированных людей из искореженных автомобилей. Началось досудебное расследование по части 3 статьи 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства уже назначили ряд экспертиз. Через эту страшную ДТП движение автомобильного транспорта на трассе затруднен и контролируется полицией. Водителей просят по возможности обходить этот участок и выбирать альтернативный маршрут. Смотрите оперативное видео полиции с места смертельного ДТП под Сафьянами ДТП произошло возле Сафьянов: смотрите на карте, где это