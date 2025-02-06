Смертельная авария на Печерске: гражданина Грузии приговорили к 12 годам за решеткой
В Киеве суд вынес приговор гражданину Грузии, который совершил смертельное ДТП на Печерске. В декабре 2023 года в результате этой аварии погибли супруги.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Отмечается, что сейчас мужчина находится под стражей.
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Виновник ДТП проведет 12 лет за решеткой
Суд огласил обвинительный приговор гражданину Грузии, который совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Прокурором в суде доказано, что обвиняемый в декабре 2023 года за рулем автомобиля "Toyota Land Cruiser 200" двигался по улице Старонаводницкой в городе Киеве со скоростью 130 километров в час при максимальной разрешенной на этом участке скорости 50 километров в час,
– говорится в сообщении.
Нетрезвый мужчина двигался с превышением скорости и вылетел навстречу автомобилю "Renault Megane", в котором ехали супруги. В результате столкновения семья погибла.
Обвиняемого признали виновным в совершении смертельного ДТП и приговорили к 12 годам тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет.
Напомним, авария произошла 1 декабря 2023 года в столице на Печерске. Тогда водитель и пассажирка погибли на месте, а драгер зафиксировал у виновника ДТП 1,21 промилле алкоголя.