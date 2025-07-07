На Закарпатье пьяная водитель BMW влетела в блокпост: погиб пограничник, есть пострадавшие

Рано утром 7 июля в городе Перечин Закарпатской области произошло смертельное ДТП. Водитель BMW X5 влетела в контрольно-ревизионный пункт, в результате чего погиб военнослужащий ГПСУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.

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Что известно о ДТП в Перечине 7 июля

В понедельник, 7 июля, около 04:30 полиции сообщили, что в городе Перечин авто влетело в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей. В результате ДТП есть пострадавшие.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели первоочередные мероприятия, осмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили предварительные обстоятельства ДТП.

Так, установлено, что 53-летняя водитель BMW X5 не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила наезд на бетонное ограждение контрольно-ревизионного пункта правоохранителей. В полиции уточнили, что за рулем была жительница Перечина.

В результате ДТП в больницу доставили 45-летнего военнослужащего Госпогранслужбы. К сожалению, от полученных травм мужчина впоследствии скончался.

Водитель автомобиля имела явные признаки алкогольного опьянения, однако от обследования на состояние опьянения она отказалась,

– отметили в полиции.

Женщину задержали. Сейчас она находится в медучреждении под круглосуточной охраной, ведь также травмировалась во время столкновения.

Кроме того, госпитализирован и пассажир, – 31-летнего жителя Ивано-Франковской области.

Смертельное ДТП на Закарпатье / Фото полиции

Следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса. То есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего.

Задержанной грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память!