В Перу автобус с туристами сорвался в пропасть: по меньшей мере 24 человека погибли
Источник:Reuters
Жуткая автокатастрофа произошла в Перу в субботу 28 января с самого утра. Известно, что автобус сорвался в пропасть, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека.
Как рассказывают местные СМИ, ДТП произошло в северо-западном перуанском департаменте Пиура. В ту жуткую субботу автобус компании Q'orianka Tours Aguila Dorada перевозил 60 человек. На отрезке дороги, называемой "кривой дьявола", транспортное средство сорвалось в пропасть.
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Погибли по меньшей мере 24 человека
На место ДТП прибыли спасатели и полицейские. Они оказывали помощь пострадавшим в результате падения автобуса. Пострадавших доставили в местные больницы в Эль-Альто и Манкоре. По имеющимся данным, погибли по меньшей мере 24 человека. В сети можно встретить также сообщения о 25 и 26 жертвах. Но их еще не подтверждали.
В результате ДТП погибли по меньшей мере 24 человека / Фото из соцсетей
Местная прокуратура уже озвучила предварительную причину. По данным ведомства, ДТП могло произойти из-за неосторожного вождения, а также превышение скорости, допущенное водителем.
Накануне мы рассказывали о другом ДТП, связанном с автобусом. Оно произошло в Молдове. А само транспортное средство двигалось в Одессу.
Другой автобус перевернулся в Молдове
- Известно, что в субботу 28 января около 17:30 в Троице-Ноуэ автобус Setra съехал с дороги и перевернулся. Транспортное средство, в салоне которого находился 21 пассажир, курсировало в Одессу.
- По имеющейся информации, ДТП произошло на трассе R-30, расположенной в Анений-Нойском районе Молдовы. Согласно предварительным причинам, автобус перевернулся из-за плохих погодных условий.
- К счастью, обошлось без пострадавших. Правоохранители сразу же провели предварительную экспертизу. Она говорит о том, что на момент ДТП водитель транспортного средства не находился в состоянии алкогольного опьянения. Так что эту версию сразу же отвергли.
- Напомним, что 28 января также произошло ДТП: столкнулись фура и автобус. Произошло это на автодороге Киев – Харьков – Довжанский. К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв.
- В результате аварии погибли водитель, а также один из пассажиров микроавтобуса. Также в карете скорой помощи скончался еще один пассажир маршрутки. Известно еще о 8 пассажирах, которые получили ранения, в том числе двое детей.