Среди жертв – водители и 6-летний мальчик: кто погиб в ужасной аварии на Ровенщине

На Ровенщине столкнулись автоцистерна и маршрутный автобус, в результате чего погибли 14 человек. Выжить удалось лишь одной женщине.

Сейчас тела всех погибших уже идентифицированы.

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Кто погиб в аварии

В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, а также 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых 6-летний мальчик. За жизнь еще одной женщины, жительницы города Нетешин, Хмельницкой области, борются врачи.

Напомним, что 6 июля на дороге "Городище – Ровно – Староконстантинов" вблизи села Верхов, Ровенского района Ровенской области, водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршруткой "Ровно – Хмельницкий".

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей.

Смертельное ДТП на Ровенщине / Фото Офис генпрокурора

Отметим, что предварительно авария произошла из-за того, что переднее колесо грузовика разломилось, и он выехал на встречную полосу и ударился о маршрутку. Колесо было старое, но реставрированное. Оно могло развалиться из-за жары.