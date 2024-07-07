Напомним, что авария произошла около 15:40 вблизи села Верхов. В Нацполиции опубликовали видео с места трагедии.

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Что рассказали в полиции

Правоохранители установили, что 56-летний водитель седельного тягача "Daf" с автоцистерной-полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси сообщением "Ровно-Хмельницкий".

ДТП на Ровенщине / Фото Нацполиции

В результате аварии погибли 12 пассажиров и водители обоих транспортных средств. Среди жертв есть 6-летний ребенок. Известно также, что одной женщине удалось выжить, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Как выглядит место смертельного ДТП на Ровенщине: смотрите видео

По информации от главы Ровенской ОГА Александра Коваля, представители спецслужб завершили работу на месте ДТП.

Он добавил, что ход расследования по ДТП будет держать под собственным контролем. Коваль также выразил свои соболезнования семьям погибших в этой аварии.

К слову, ранее следователи заявляли о том, что причиной аварии могло стать некачественное колесо. На нем правоохранители заметили следы сварки, что может указывать на то, что оно было реставрировано.