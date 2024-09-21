В Одессе ежик вышел на дорогу и стал причиной ДТП

В Одессе полицейские расследуют обстоятельства ДТП с участием автомобиля и маршрутки. Водитель утверждает, что причиной аварии стал ежик.

Как сообщили в полиции, в результате столкновения транспортных средств травмировалась 38-летняя пассажирка маршрутки. Медики диагностировали женщине перелом руки.

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Обстоятельства ДТП из-за ежика

Вечером 20 сентября на улице Михаила Комарова 50-летний водитель маршрутки въехал в заднюю часть легковушки, которой управлял 37-летний мужчина. Последний резко затормозил, что и стало причиной ДТП.

Как пояснил сам водитель автомобиля, во время движения он заметил посреди проезжей части ежа, поэтому нажал на тормоза, чтобы не наехать на животное,

– указали в полиции.

Правоохранители проверили водителей обоих транспортных средств на состояние опьянения – они были трезвы.

ДТП из-за ежика в Одессе / фото ГУНП в Одесской области

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз и установлены полные обстоятельства происшествия.

Полицейские в очередной раз призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дороге и соблюдать безопасную скорость и дистанцию.