Як повідомили в поліції, внаслідок зіткнення транспортних засобів травмувалась 38-річна пасажирка маршрутки. Медики діагностували жінці перелом руки.

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Обставини ДТП через їжачка

Ввечері 20 вересня на вулиці Михайла Комарова 50-річний водій маршрутки вʼїхав в задню частину легковика, яким керував 37-річний чоловік. Останній різко загальмував, що і сталося причиною ДТП.

Як пояснив сам водій автівки, під час руху він помітив посеред проїжджої частини їжака, тому натиснув на гальма, аби не наїхати на тварину,

– вказали у поліції.

Правоохоронці перевірили водіїв обох транспортних засобів на стан спʼяніння – вони були тверезі.

ДТП через їжачка в Одесі / фото ГУНП в Одеській області

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках провадження буде призначено низку експертиз та встановлено повні обставини події.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними на дорозі та дотримуватись безпечної швидкості і дистанції.