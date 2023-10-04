Во время общения с журналистами другие влюбленные, 23-летняя София Заккария и 22-летний Нико фон Энгельман, находились в шоке. Пара из Кельна 3 октября провела свой последний день отпуска в Венеции и собиралась вечером вернуться в кемпинг "Hu Venezia" в Маргере на автобусе.

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Опоздали на 2 минуты

К счастью, влюбленные пропустили автобус, который должен был отправиться в 19:30.

У меня по коже мурашки, когда я думаю о том, что мы могли бы сесть на более ранний автобус. Мы, наверное, видели людей, которые были в автобусе, за завтраком, возможно, это были наши соседи по бунгало.

– рассказала девушка.

С воскресенья по среду пара арендовала бунгало в кемпинге "Hu Venezia".

"Мы заплатили чуть больше 200 евро вместе с перелетом. Автобус в Венецию стоил 2,50 евро", – отметил парень.

После экскурсии по Венеции пара хотела вернуться автобусом в 20:30 к месту жительства. Однако он не пришел, поэтому влюбленные позвонили по телефону в кемпинг, где им сказали, что произошел пожар, поэтому придется ехать другим автобусом.

"Мы были раздражены, потому что не знали, где автобус. Мы увидели место аварии, которое было оцеплено. Мы не подумали о том, что наш автобус лежит в глубине", – рассказал товарищ Софии и Нико.

Из-за того, что мост был закрыт после аварии, им пришлось пойти по другому маршруту протяженностью 2,5 километра. В кемпинге их встретила полиция.

"Около 1:15 ночи нас вызвали из наших комнат и спросили, нет кого-то или нас только двое", – вспоминает парень.

31-летняя Эмине и 30-летний Ферхат из Гайденхайма также были в Венеции со своей 1-летней дочерью Зарой и хотели успеть на автобус в 19:30.

"Это была Лига Чемпионов, я хотел посмотреть игру. Но мы опоздали на автобус на 2 минуты. Я все еще ворчал жене, что из-за нее не смог посмотреть игру. Но как хорошо, что моей дочери не пришлось пройти через все это. Я просто обнимал ее каждые несколько минут", – заметил мужчина.

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Следователи прорабатывают записи с камер видеонаблюдения

Ночью прокуратура начала расследование. Следователи предполагают, что 40-летний водитель автобуса Альберто Риццотто имел проблемы со здоровьем. Однако они собирают информацию по всем направлениям.

Среди прочего правоохранители анализируют записи с камеры наблюдения, которая следит за дорожным движением на месте аварии. Не исключено, что камера в современном электробусе также зафиксировала место происшествия. 4 октября там до сих пор продолжался поиск обгоревших обломков.

Менеджер автобусной компании Массимо Фиорезе рассказал, что на мосту есть стационарная камера.

"Из того, что я увидел на снимках, видно, что автобус едет со скоростью менее 50 километров в час. Видно, как включаются стоп-сигналы. Значит, он затормозил. Затем видно, как транспортное средство наклоняется к изгороди, опрокидывается и падает вниз", – отметил Фиорезе.

Обратите внимание! По состоянию на вечер 4 октября известно о 21 погибшем человеке и 18 раненых. К сожалению, выяснили, что среди погибших есть украинцы.