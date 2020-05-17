ДТП и новая опасность для водителей: юрист объяснил резонансный судебный прецедент

Верховный суд признал виновным водителя, сбившего пешехода, который переходил дорогу на красный свет. На какой срок посадят водителя и кто и кому будет платить компенсацию морального и материального ущерба, – часто задаваемые вопросы.

В нюансах дела разбиралась журналистка 24 канала и кандидат юридических наук Василий Мирошниченко.

За что наказали водителя

Последние дни украинцы активно обсуждают вердикт Верховного суда водителю, который насмерть сбил пешехода, когда тот переходил дорогу на красный свет светофора. Водителя признали виновным. Этому решению предшествовало длительное рассмотрение дела в других судебных инстанциях. Рассмотрим это дело с самого начала.

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Суд первой инстанции оправдал этого горе-водителя. Хотя в результате наезда пешеход и умер. Но Апелляционный суд Киева признал виновным водителя. А уже Кассационный уголовный суд не согласился с доводами защитника, который убеждал в следующем: противоправность действий потерпевшего пешехода исключает виновность осужденного. В своем решении Апелляционный суд сослался на анализ заключения эксперта-автотехника. Проанализировав ситуацию, он заметил – в той дорожной ситуации водитель имел техническую возможность избежать наезда на пешехода, применив экстренное торможение. Вместо чего водитель подал сигналы аварийной остановки, а затем перестроился в правый ряд.



Нужно внимательно смотреть по сторонам перед тем, как перейти дорогу / Фото 24 канала

Конечно, из-за грубого нарушения правил дорожного движения пострадавший создал опасность для дорожного движения, однако водитель был обязан выполнить их. Поэтому приговор водителю в виде 3 лет лишения свободы условно и лишение права управлять на год остался в силе.

Комментируя это решение, кандидат юридических наук Василий Мирошниченко отмечает, что оно не меняет общую уголовное практику, которая существовала в подобных случаях.

Водители и раньше могли быть осуждены за то, что произошло ДТП, даже в случае грубого нарушения правил пешеходом. К примеру, пешеход перебегал улицу в запрещенных местах или дорогу, где нет пешеходного перехода, однако есть подземный. Ситуации разные, но этот случай не создал революции,

– убеждает Василий Мирошниченко.

Оправдать нарушителя

Правда, в определенных случаях принимались оправдательные приговоры для пешеходов, которые переходили дорогу в непредусмотренных для этого местах. Оправдывали водителя только если пешехода не было видно водителю. К примеру, его закрывал другой транспорт.

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Нарушение правил дорожного движения пешеходом не означает, что водитель не должен выполнять эти правила. В данном случае водитель отреагировал на ситуацию, но не так, как должен был. Во избежание столкновения он должен был применить тормоза, зато включил сигнал срочной остановки и перестроился в другой ряд. Если бы он сделал так как должен был, то, по заключению эксперта, под колесами его авто пешеход бы не погиб. В то же время, суд учел вину пешехода, которая повлияла на ситуацию и вынес нежесткое наказание в виде условного срока, а не реального: три года условного лишения свободы – отвечает судебной практике.

Относительно материального возмещения.

Суд обязан назначить материальное возмещение пешеходу даже если он сам виновен в гибели. В случае его смерти получают эти средства близкие родственники,

– разъясняет Василий Мирошниченко.

Правда, размер такой выплаты суд может снизить, поскольку автомобиль является источником повышенной опасности. Однако в любом случае пешеход должен получить возмещение материального и морального вреда. Но если доказана вина пешехода, это будет символическая сумма возмещения вреда. Когда виноваты оба – водитель и пешеход, возмещение будет существенным, а если только водитель – сумма будет еще больше.

Подавать гражданский иск о возмещении морального и материального ущерба можно в течение трех лет после совершения ДТП.

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В случае смерти пешехода пострадавшими считаются близкие и родные. Они имеют право подавать иск о возмещении морального и материального вреда.

Суд его однозначно удовлетворит. Ведь есть приговор по уголовному делу и, благодаря экспертизе, установлена ​​вина водителя и приговором подтверждено и в гражданском деле будет присуждено возмещение. Хотя учитывая вину пешехода, размер будет небольшим,

– объясняет Мирошниченко.

Кстати, за рубежом наказания для водителей, нарушающих правила дорожного движения, достаточно жесткие. Так, в Германии пожизненно осудили двух мажоров, которые сбили 60-летнего водителя (врезались в его машину, когда мчались на красный свет). В наших реалиях такого бы не было: подобный случай считался бы непреднамеренным убийством, поэтому максимум водитель получил бы 6 лет. А в Германии срок получили оба гонщика, хотя один из них был за рулем, а другой рядом. А все потому, что ребята минут 15 носились по магистрали, и за это время пассажир мог повлиять на водителя, чтобы тот остановился. Это интересный прецедент. В Украине напарник вообще бы не был наказан.