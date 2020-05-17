ДТП та нова небезпека для водіїв: юрист пояснив резонансний судовий прецедент

Верховний суд визнав винним водія, що збив пішохода, який переходив дорогу на червоне світло. На який строк ув’язнять водія та хто і кому платитиме компенсацію моральної та матеріальної шкоди, – актуальні питання.

В нюансах справи розбиралась журналістка 24 каналу та кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко.

За що покарали водія

Останні дні українці активно обговорюють вердикт Верховного суду водієві, який насмерть збив пішохода, коли той переходив дорогу на червоне світло світлофора. Кермувальника визнали винним. Цьому рішенню передував тривалий розгляд справи в інших судових інстанціях. Розглянемо цю справу з початку.

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Суд першої інстанції виправдав цього горе-водія. Хоч внаслідок наїзду пішохід і помер. Натомість, Апеляційний суд м. Києва визнав винним водія. А вже Касаційний кримінальний суд не погодився з доводами захисника, який переконував у наступному: протиправність дій потерпілого пішохода виключає винуватість засудженого. У своєму рішенні Апеляційний суд посилався на аналіз висновку експерта-автотехніка. Проаналізувавши ситуацію, він зауважив – у тій дорожній ситуації водій мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохода, застосувавши екстрене гальмування. Замість чого водій подав сигнали аварійної зупинки, а потім перелаштувався в правий ряд.



Потрібно уважно дивитись по сторонам перед тим, як перейти дорогу / Фото 24 каналу

Звісно, через грубе порушення правил дорожнього руху потерпілий створив небезпеку для дорожнього руху, проте водій був зобов’язаний виконати їх. Тому вирок водієві у вигляді 3 років позбавлення волі умовно та позбавлення права керувати на рік залишився в силі.

Коментуючи це рішення кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко наголошує, що воно не змінює загальну кримінальну практику, яка існувала у подібних випадках.

Водії й раніше могли бути засуджені за те, що сталось ДТП, навіть у випадку грубого порушення правил пішоходом. Приміром, пішохід перебігав вулицю в заборонених місцях чи дорогу де немає пішохідного переходу, проте є підземний. Ситуації різні, але цей випадок не створив революції,

– переконує Василь Мирошниченко.

Виправдати порушника

Щоправда, в певних випадках ухвалювались виправдальні вироки для пішоходів, які переходили дорогу в непередбачених для цього місцях. Виправдовували водія лише якщо пішохода не було видно водієві. Приміром, його закривав інший транспорт.

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Порушення правил дорожнього руху пішоходом, не означає, що водій не повинен виконувати ці правила. В даному випадку водій відреагував на ситуацію, але не так як мав би. Задля уникнення зіткнення він повинен був застосувати гальма, натомість включив сигнал термінової зупинки і перелаштувався в інший ряд. Якби він зробив так як мав, то, за висновком експерта, під колесами його авто пішохід би не загинув. Водночас, суд врахував вину пішохода, яка вплинула на ситуацію і виніс нежорстке покарання у вигляді умовного терміну, а не реального: три роки умовного позбавлення волі – відповідає судовій практиці.

Щодо матеріального відшкодування.

Суд зобов’язаний призначити матеріальне відшкодування пішоходу навіть, якщо він сам винний у загибелі. У разі його смерті отримують ці кошти близькі родичі,

– роз’яснює Василь Мирошниченко.

Щоправда, розмір такої виплати суд може знизити, бо автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки. Проте в будь-якому випадку пішохід має отримати відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Але, якщо доведена вина пішохода, це буде символічна сума відшкодування шкоди. Коли винуваті обидва – водій та пішохід, відшкодування буде суттєвим, а якщо лише водій сума буде ще більшою.

Подавати цивільний позов про відшкодування моральної та матеріальної шкоди можна протягом трьох років після скоєння ДТП.

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У випадку смерті пішохода потерпілими вважаються близькі і рідні. Вони мають право подавати позов про відшкодування моральної та матеріальної шкоди.

Суд його однозначно задовольнить. Адже є вирок у кримінальній справі та, завдяки експертизі, встановлена вина водія і вироком підтверджена і в цивільній справі буде присуджено відшкодування. Хоча враховуючи вину пішохода розмір буде невеликим,

– пояснює Мирошниченко.

До речі, закордоном покарання для водіїв, які порушують правила дорожнього руху є досить жорсткими. Так, в Німеччині пожиттєво засудили двох мажорів, які збили 60-річного водія (врізались в його машину, коли мчали на червоне світло). В наших реаліях такого б не було: подібний випадок вважався б ненавмисним вбивством, тому максимум водій отримав би 6 років. А в Німеччині строк отримали обидва гонщика, хоч один з них був за кермом, а інший поруч. А все тому, що хлопці, хвилин 15 гасали магістраллю, і за цей час пасажир мав змогу повпливати на водія аби той зупинився. Це цікавий прецедент. В Україні, принаймні напарник, взагалі б не був покараний.