Перед этим двое пассажиров выпали во время движения – когда трамвай уже набрал большую скорость. Сообщается о нескольких десятках пострадавших, погибших предварительно нет.

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ДТП в Кемерово

На Логовом шоссе 6 июня у трамвая №10 отказала тормозная система, в результате чего вагон набрал высокую скорость. В конце концов на повороте у трамвая оторвало двери и оттуда прямо на проезжую часть вылетели два человека.

Кроме этого, уже через некоторое время трамвай врезался в другой вагон, ехавший впереди. Внутри транспорта в это время находилось много людей.

В Кемерово трамвай врезался в другой вагон: смотрите видео

Российские СМИ пишут, что количество пострадавших возросло до 67 человек. В местную больницу доставили 40 горожан, из которых трое находятся в тяжелом состоянии. Подавляющее количество пострадавших получили сильные ушибы. Еще 10 россиян самостоятельно обратились в травмпункт. Информации о погибших нет.

Столкновение трамвай в российском городе: смотрите видео

Сейчас движение в районе аварии парализовано, на месте работают экстренные службы. По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по статье за "предоставление услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Российские оккупанты наехали на авто