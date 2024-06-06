Перед цим двоє пасажирів випали під час руху – коли трамвай вже набрав велику швидкість. Повідомляється про декілька десятків постраждалих, загиблих попередньо немає.

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ДТП у Кемерово

На Логовому шосе 6 червня у трамвая №10 відмовила гальмівна система, внаслідок чого вагон набрав високу швидкість. Врешті-решт на повороті у трамваю відірвало двері і звідти прямо на проїжджу частину вилетіло двоє людей.

Окрім цього, вже через деякий час трамвай врізався в інший вагон, що їхав попереду. Всередині транспорту у цей час перебувало багато людей.

У Кемерово трамвай врізався в інший вагон: дивіться відео

Російські ЗМІ пишуть, що кількість постраждалих зросла до 67 осіб. До місцевої лікарні доправили 40 містян, з яких троє перебувають у важкому стані. Переважна кількість постраждалих отримала сильні забиття. Ще 10 росіян самостійно звернулися до травмпункту. Інформації про загиблих немає.

Зіткнення трамвай у російському місті: дивіться відео

Наразі рух у районі аварії паралізований, на місці працюють екстрені служби. За фактом ДТП вже порушено кримінальну справу за статтею за "надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки життя чи здоров'я споживачів".

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