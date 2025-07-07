Как сообщили в полиции, ДТП произошло около 11:20 на перекрестке в поселке Калита Броварского района, передает 24 Канал.

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Пострадали полицейские

Отмечается, что легковушка Dacia столкнулся со служебным автомобилем сотрудников отдела реагирования патрульной полиции.

В результате аварии пострадали двое полицейских, их госпитализировали.

К слову, 7 июля утром на Днепропетровщине перевернулся двухэтажный пассажирский автобус. Один человек погиб, еще почти 30 получили ранения.

6 июля в Венгрии перевернулся автобус с 77 гражданами Украины. Известно, что это были участники детского ансамбля, который направлялся на танцевальный фестиваль из Львова. Более 20 человек пострадали.

В Золочеве Львовской области 15-летний парень на мотоцикле сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу перед пешеходным переходом. Девочку госпитализировали в больницу во Львове с травмами различной степени тяжести, обстоятельства аварии выясняются правоохранителями.