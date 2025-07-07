Як повідомили у поліції, ДТП сталася близько 11:20 на перехресті в селищі Калита Броварського району, передає 24 Канал.

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Постраждали поліцейські

Зазначається, що легковик Dacia зіткнувся зі службовим автомобілем працівників відділу реагування патрульної поліції.

Внаслідок аварії постраждало двоє поліцейських, їх госпіталізували.

До слова, 7 липня вранці на Дніпропетровщині перекинувся двоповерховий пасажирський автобус. Одна людина загинула, ще майже 30 отримали поранення.

6 липня в Угорщині перекинувся автобус з 77 громадянами України. Відомо, що це були учасники дитячого ансамблю, який прямував на танцювальний фестиваль зі Львова. Понад 20 людей постраждали.

У Золочеві Львівської області 15-річний хлопець на мотоциклі збив 8-річну дівчинку, яка переходила дорогу перед пішохідним переходом. Дівчинку госпіталізували до лікарні у Львові з травмами різного ступеня тяжкості, обставини аварії з'ясовуються правоохоронцями.