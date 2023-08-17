Убийство за рулем: в Одесской области полицейский наехал на пожилую женщину

В Одесской области 16 августа произошла трагедия с участием полицейского. Так, в городе Белгород-Днестровский правоохранитель, находясь за рулем, наехал на пожилую женщину.

От полученных травм во время ДТП женщина скончалась. Полиция Одесской области начала досудебное расследование по факту совершения смертельного ДТП.

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Что известно о трагедии в Одесской области

Правоохранители отметили, что трагедия произошла утром 16 августа. Тогда полицейский находился за рулем своего автомобиля со своей женой, тоже работающей в органах, и выезжал со двора дома, где проживает.

Предварительно установлено, что правоохранитель, выезжая со двора на своем автомобиле задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. 81-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где от полученных травм она скончалась,

– сказали в полиции.

После этого детективы ДБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, повлекшим смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение. Когда вину полицейского докажут, ему может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

В заключение в полиции Одесской области отметили, что на время проведения расследования полицейского и его жену отстранили от исполнения служебных обязанностей. Сам водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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