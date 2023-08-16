Парень все опроверг, но женщина не поверила подростку. Теперь ей грозит уголовная ответственность.
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"Перевоспитание" малолетнего парня
В Балтской территориальной громаде 58-летняя жительница села подошла к 12-летнему мальчику, который играл на улице. Она обвинила того в краже арбузов с ее поля, расположенного за селом. Подросток опроверг слова, после чего женщина стала угрожать ему.
Затем местная жительница силой затолкала мальчика в багажник своего автомобиля и повезла его по улице. Таким образом она решила "проучить" малолетнего парня.
Следует отметить, что ни к родителям ребенка, ни в полицию по факту кражи гражданка не обращалась,
– добавили в полиции.
В настоящее время на месте работают следователи – они устанавливают все обстоятельства происшествия для привлечения виновных к ответственности. Полиция открыла производство по факту незаконного лишения свободы или похищения малолетнего ребенка.
Парня затолкали в багажник / Национальная полиция Украины
Женщине грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение ее на тот же срок.
Последние громкие дела полиции
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