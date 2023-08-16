Хлопець все спростував, але жінка не повірила підлітку. Тепер їй загрожує кримінальна відповідальність.

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"Перевиховання" малолітнього хлопця

У Балтській територіальній громаді 58-річна мешканка села підійшла до 12-річного хлопця, який грався на вулиці. Вона звинуватила того в крадіжці кавунів з її поля, що розташоване за селом. Підліток спростував слова, після чого жінка почала погрожувати йому.

Опісля місцева жителька силою заштовхала хлопця в багажник свого автомобіля та повезла його вулицею. Таким чином вона вирішила "провчити" малолітнього хлопця.

Слід зазначити, що ані до батьків дитини, ані до поліції за фактом крадіжки громадянка не зверталася,

– додали в поліції.

Наразі на місці працюють слідчі – вони встановлюють всі обставини події для притягнення винних до відповідальності. Поліція відкрила провадження за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення малолітньої дитини.

Хлопця заштовхали в багажник / Національна поліція України

Жінці загрожує обмеження волі на строк до 5 років або ж позбавлення на той самий термін.

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