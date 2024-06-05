Во Львове произошло ДТП с участием полиции: машина перевернулась, есть пострадавшие

Утром во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковушек, в частности служебного авто полиции. Есть информация о пострадавших.

Авария произошла около 11:00 на перекрестке улицы Химической и проспекта Черновола. Именно там произошло столкновение трех автомобилей – Toyota RAV4, Škoda Octavia и Renault Duster.

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Машина перевернулась на крышу

Как отмечают львовские правоохранители, авто Renault Duster принадлежало полицейским. В результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу. В телеграмм – каналах появились кадры, на которых видно перевернутую машину, возле которой помощь оказывают одному из раненых сотрудников полиции.

Пострадавшему полицейскому оказывают помощь: смотрите видео

ДТП с участием автомобиля полиции во Львове: видео соцсети

По сообщению местных СМИ, предварительно, в аварии могли пострадать семь человек, среди них – четверо правоохранителей, супруги из второго авто и женщина из третьей машины.

Авария на перекрестке улиц во Львове: смотрите видео

Сейчас еще устанавливаются обстоятельства ДТП. После их выяснения события будет предоставлена правовая квалификация.

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