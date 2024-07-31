По предварительным данным, причиной аварии стала неосторожность водителя. Трассу пришлось перекрывать на несколько часов.
Смотрите также "Белые шнурки" под крышей ФСБ: кто такие неонацисты NS/WP, которых связывают с убийством Фарион
Авария с украинцами в Польше
Вечером белый микроавтобус Fiat Ducato на украинских номерах двигался в направлении Варшавы. На автомагистрали А2 в Тульце вблизи Познани транспортное средство с пассажирами врезалось в заднюю часть грузовика.
Отмечается, что в микроавтобусе было 7 пассажиров. По информации польских СМИ, водитель погиб, еще шесть человек травмированы. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое – 83-летней женщины и 62-летнего мужчины.
На месте работало много служб. Некоторые пострадавшие были зажаты в раздавленном автомобиле, и чтобы их высвободить, понадобилась помощь пожарных. Было привлечено много карет скорой помощи и приземлился спасательный вертолет,
– пишет Fakt.
Ситуация на трассе А2 после аварии / Фото Fakt