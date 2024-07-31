По предварительным данным, причиной аварии стала неосторожность водителя. Трассу пришлось перекрывать на несколько часов.

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Авария с украинцами в Польше

Вечером белый микроавтобус Fiat Ducato на украинских номерах двигался в направлении Варшавы. На автомагистрали А2 в Тульце вблизи Познани транспортное средство с пассажирами врезалось в заднюю часть грузовика.

Отмечается, что в микроавтобусе было 7 пассажиров. По информации польских СМИ, водитель погиб, еще шесть человек травмированы. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое – 83-летней женщины и 62-летнего мужчины.

На месте работало много служб. Некоторые пострадавшие были зажаты в раздавленном автомобиле, и чтобы их высвободить, понадобилась помощь пожарных. Было привлечено много карет скорой помощи и приземлился спасательный вертолет,

– пишет Fakt.

Важно! 24 Канал ожидает подтверждения информации о пострадавших украинцах от МИД.

Ситуация на трассе А2 после аварии / Фото Fakt