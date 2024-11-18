Был под действием алкоголя и наркотиков: водителю, который "снес" остановку в Хмельницком, вручили подозрение

В Хмельницком в понедельник, 18 ноября, произошло страшное смертельное ДТП с участием нетрезвого водителя. Ему вручили подозрение.

Известно, что виновник аварии был под действием алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Что говорит о смертельном ДТП в Хмельницком прокуратура

"При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких людей", – написали в Офисе генпрокурора.

Авария произошла примерно в 7:20 18 ноября.

27-летний местный житель за рулем BMW X6 сначала совершил столкновение с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, а после этого въехал в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП погибли три человека, которые стояли на остановке, – женщины 60, 56 и 53 лет. Они получили травмы несовместимые с жизнью.

Виновника смертельного ДТП задержали на месте. Обследование показали, что в его организме есть алкоголь и наркотические вещества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Хмельницком произошло смертельное ДТП / Фото Офиса генпрокурора