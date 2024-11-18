Відомо, що винуватець аварії був під дією алкоголю та наркотиків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

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Що каже про смертельну ДТП у Хмельницькому прокуратура

"За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох людей", – написали в Офісі генпрокурора.

Аварія сталася приблизно о 7:20 18 листопада.

27-річний місцевий мешканець за кермом BMW X6 спочатку здійснив зіткнення з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, а після цього в'їхав у зупинку громадського транспорту.

Унаслідок ДТП загинули троє людей, які стояли на зупинці, – жінки 60, 56 та 53 років. Вони отримали травми несумісні із життям.

Винуватця смертельної ДТП затримали на місці. Обстеження показали, що в його організмі є алкоголь та наркотичні речовини.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У Хмельницькому сталася смертельна ДТП / Фото Офісу Генпрокурора