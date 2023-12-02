Летел на полной скорости: на Камчатке авто врезалось в группу срочников

В России произошло ДТП. В результате аварии пострадали военнослужащие, которые проходили срочную службу.

Российские СМИ пишут, что на Камчатке автомобиль врезался в группу военнослужащих – срочников. События разворачивались возле воинской части. 24 Канал.

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Шесть россиян травмированы

Пользователи сети пишут, что авария произошла в ночь на 2 декабря в районе 26 километра старой трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово. Недалеко от воинской части на обочине были срочники.

Травмы получили шесть из них, одна в тяжелом состоянии, пишут российские СМИ. Предварительно, за рулем авто также находился военнослужащий.

Пишут также, что автомобиль двигался на полной скорости.

Момент аварии попал на камеру. На фоне слышны крики пострадавших.

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