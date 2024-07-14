Об этом в эфире "Суспильне.Студия" рассказал представитель полиции Тернопольской области Сергей Крета. Он также рассказал, что могло стать причиной этой аварии, передает 24 Канал.

К теме На Тернопольщине перевернулся автобус с паломниками

Что рассказали о ДТП в Тернопольской области в полиции

Представитель полиции Тернопольской области отметил, что люди, которые ехали в автобусе в Тернопольской области и попали в ДТП, не получили тяжелых травм.

Только 2 человека с переломами различной тяжести доставлены в больницы, другие 28 человек имеют незначительные травмы, им оказывают медицинскую помощь в нескольких больницах – это Козова, Теребовля, Тернополь и Бережаны,

– рассказал Крета.

Кроме того, он отметил, что другие паломники, а именно 11 человек, которые находились в автобусе, чувствуют себя хорошо, и им предоставили возможность поехать в Марийский духовный центр помолиться на паломничестве, куда они и ехали.

Крета отметил, что автобус с паломниками был организован во Львовской области. Водитель транспортного средства также из Бродов. Он не травмировался.

По предварительным данным, которые привел представитель, известно, что в автобусе произошла техническая неисправность, возможно связана с тормозными колонками. Эту версию должна проверить экспертиза.

Что говорят о пострадавших в больнице

Медицинский директор Теребовлянской больницы Богдан Куликовский рассказал Общественному, что в их заведение за помощью обратились 19 человек. Из них 5 были госпитализированы.

"У большинства травмированных – переломы, в частности ребер, конечностей. Состояние средней тяжести. Среди пассажиров был и ребенок, это девочка 2011 года рождения, которую мы перенаправили в Тернополь", – рассказал врач.

К слову, в полиции ранее сообщали, что водитель автобуса, попавшего в ДТП в Тернопольской области, не справился с управлением. После этого транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.