Инцидент произошел в субботу, 22 мая. Соответствующий вызов поступил в ГСЧС около 09: 00. На место аварии отправили дежурных спасателей.

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Выяснилось, что посреди дороги в Тынном столкнулись 3 автомобиля – машины марок Renault и еще одна – марки Volkswagen.

Справка. В результате ДТП 5 человек (4 женщины и 1 мужчина) получили травмы. Их сразу госпитализировали. Медики оценивают их состояние.

Спасатели с полицией и медиками транспортировали пострадавших к машинам скорой помощи. Работники ГСЧС отключили клеммы аккумуляторных батарей во всех авто.



ДТП в Тынном, что под Ровно / Фото ГСЧС

Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Другое ДТП со многими пострадавшими на Ровненщине

17 мая в Дубенском районе Ровенской области случилась авария с рейсовым автобусом, он перевернулся. Из-за этого 4 человека травмировались, они в больнице.

По предварительной информации, водитель транспортного средства пытался избежать столкновения с легковушкой. Ему пришлось выехать на встречную полосу, а после этого – на обочину.