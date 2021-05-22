Інцидент трапився у суботу, 22 травня. Відповідний виклик надійшов до ДСНС близько о 9:00. На місце аварії відправили чергових рятувальників.
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З'ясувалося, що посеред дороги у Тинному зіштовхнулися 3 автомобілі – машини марок Renault та ще одна – марки Volkswagen.
Рятувальники з поліцією та медиками транспортували потерпілих до машин швидкої допомоги. Працівники ДСНС відключили клеми акумуляторних батарей в усіх авто.
ДТП у Тинному, що під Рівним / Фото ДСНС
Наразі на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини аварії встановлюватимуть правоохоронці.
Інша ДТП з багатьма постраждалими на Рівненщині
17 травня у Дубенському районі, що у Рівненській області, трапилася аварія із рейсовим автобусом, він перекинувся. Через це 4 людей травмувалися, вони у лікарні.
За попередньою інформацією, водій транспортного засобу намагався уникнути зіткнення із легковиком. Йому довелося виїхати на зустрічну смугу, а після цього – на узбіччя.