Інцидент трапився у суботу, 22 травня. Відповідний виклик надійшов до ДСНС близько о 9:00. На місце аварії відправили чергових рятувальників.

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З'ясувалося, що посеред дороги у Тинному зіштовхнулися 3 автомобілі – машини марок Renault та ще одна – марки Volkswagen.

Довідка. Внаслідок ДТП 5 людей (4 жінки та 1 чоловік) отримали травми. Їх одразу госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан.

Рятувальники з поліцією та медиками транспортували потерпілих до машин швидкої допомоги. Працівники ДСНС відключили клеми акумуляторних батарей в усіх авто.



ДТП у Тинному, що під Рівним / Фото ДСНС

Наразі на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини аварії встановлюватимуть правоохоронці.

Інша ДТП з багатьма постраждалими на Рівненщині

17 травня у Дубенському районі, що у Рівненській області, трапилася аварія із рейсовим автобусом, він перекинувся. Через це 4 людей травмувалися, вони у лікарні.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу намагався уникнути зіткнення із легковиком. Йому довелося виїхати на зустрічну смугу, а після цього – на узбіччя.