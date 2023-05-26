Это событие 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Ранее сообщались детали смертельного ДТП в Киеве.
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"Судья сел пьяным за руль от безнаказанности"
Тизенгаузен рассказал, что судья сел пьяным за руль, потому что был убежден в своей безнаказанности. Вообще человек, который садится в состоянии алкогольного опьянения управлять автомобилем, очевидно, делает это не впервые. Он был уверен, что доедет из точки А в точку Б и ничего ему за это не будет.
Ранее подобные действия многим сходили с рук. Это было связано и с тем, что судебная ветвь была тесно связана с силовой. Реформа полиции помогла, когда полицейские начали ходить с бодикамами. Надо проводить и судебную реформу, усиливать институт обвинения, потому что часто в суде защита, получающая тысячи долларов, выигрывает.
Я думаю, что после войны наше общество будет нетерпимо до этого до такого градуса, что будет хорошо, если такой судья дождется правоохранительных органов, чтобы его там на месте не линчевали,
– отметил политтехнолог.
Украине нужен институт репутации
По его словам, Украине нужен институт репутации. Так с политической карты Украины исчезнут политики, на которых клеймо уже негде ставить. В общем, в нашем обществе усилено внимание к такой категории, как судьи. Считается, если судья, то обязательно взяточник и подлец.
Так не должно быть. Вот поэтому и нужен институт репутации. Но в общем с таким чувством безнаказанности нужно что-то делать. К примеру, несколько дел, посадок помогут. И обязательно судебная реформа, которую начинали многие президенты, но не завершали.
"В итоге им становилось комфортно, когда судебная система, хоть и должна быть независимой, начинала работать в пользу того или иного президента. С этим надо будет заканчивать. Я думаю, что наше общество к этому готово, и многое из того, что прощалось до войны, уже не будет прощаться после», – заметил Тизенгаузен.
Судья сбил военнослужащего на блокпосту: что известно
- В столице в ночь с 25 на 26 мая глава Макаровского районного суда насмерть сбил нацгвардейца. Это произошло просто на блокпосте.
- В авто судьи нашли бутылку спиртного. Предварительно сообщалось о том, что он мог быть в состоянии алкогольного опьянения.
- Судья начал цинично заявлять, что за рулем был не он, а сбежавший с места ДТП водитель. Кроме того, судья отказался пройти проверку на степень алкогольного опьянения.