У одной из украинок – открытый перелом. Об этом сообщил в эфире 24 канала руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык.

К теме В Турции произошла авария с участием автобуса с украинцами: есть жертва и десятки пострадавших

"Гражданке Украины оказывают медицинскую помощь, ее оперируют. После операции переведут в другое отделение", – подчеркнул Билык.

Он отметил, что уже завтра, 14 сентября, раненую женщину посетит консул Украины в Анталии.

В каком состоянии украинские туристы

По словам Билыка, другие граждане Украины получили легкие повреждения. Примерно 10 из них уже развезли по отелям, остальных после оказания медпомощи тоже доставят в места отдыха.

Угрозы жизни ни одному украинцу нет,

– сказал он.

Консул Украины в Анталии находится на постоянной связи с:

правоохранительными органами;

медицинскими учреждениями;

туристической компанией, где граждане Украины были застрахованы.

Заметим! Водитель из-за сердечного приступа погиб на месте аварии. Он был гражданином Турции.

Проблем со страховой компанией, как объяснил Билык, возникнуть не должно. Поэтому после оказания полного объема медицинской помощи украинцам больница предоставит перечень услуг и смету.

"Страховая компания обязалась их полностью покрыть", – сказал руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции.

Билык рассказал, в каком состоянии травмированные в Турции туристы: смотрите видео

Что известно о ДТП с украинскими туристами