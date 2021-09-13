В однієї з українок – відкритий перелом. Про це повідомив в ефірі 24 каналу керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик.

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"Громадянці України надають медичну допомогу, її оперують. Після операції переведуть в інше відділення", – наголосив Білик.

Він зауважив, що вже завтра, 14 вересня, поранену жінку відвідає консул України в Анталії.

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За словами Білика, інші громадяни України зазнали легких ушкоджень. Приблизно 10 з них вже розвезли по готелях, інших після надання меддопомоги теж доставлять до місць відпочинку.

Загрози життю жодному українцю немає,

– сказав він.

Консул України в Анталії перебуває на постійному зв'язку із:

правоохоронними органами;

медичними закладами;

туристичною компанією, де громадяни України були застраховані.

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Проблем зі страховою компанією, як пояснив Білик, виникнути не має. Тому після надання повного обсягу медичної допомоги українцям лікарня надасть перелік послуг та кошторис.

"Страхова компанія зобов'язалась їх повністю покрити", – сказав керівник консульського відділу посольства України в Туреччині.

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