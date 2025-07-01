Автомобиль врезался в остановку: в Днепре из-за ДТП заблокировано движение трамваев

В Днепре 1 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на трамвайной остановке возле одной из больниц.

Из-за ДТП заблокировано движение трамваев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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ДТП в Днепре

ДТП произошло на трамвайной остановке возле 16-й больницы. Указывается, что заблокировано движение вагонов по проспекту Богдана Хмельницкого. Как сообщили журналисты, автомобиль Ford снес ограждение остановки.

Вследствие аварии движение 12 трамвая организовано от площади Старомостовой до улицы Сикорского. Также указывается, что движение трамвая № 16 приостановлено.

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Напомним, в Хмельницкой области недавно произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, среди них – подросток. Трагедия случилась 29 июня вблизи села Ямполь Шепетовского района. Еще три человека, в частности несовершеннолетний, госпитализированы.