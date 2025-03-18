В Днепре авто сбило беременную женщину и детей на пешеходном переходе: в каком состоянии пострадавшие

Днем 17 марта в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе. В результате этого пострадали двое детей и беременная женщина.

В сети появились кадры аварии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Информатор Днепр".

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Какие последствия ДТП в Днепре

В понедельник, 17 марта, около 14:00 на улице Калиновой в Днепре автомобиль "ЗАЗ" сбил беременную женщину и двух ее детей на пешеходном переходе. Они оказались переселенцами из города Бахмут.

В результате ДТП пострадавших пришлось госпитализировать. В больнице женщину прооперировали. Сейчас она и ее новорожденная дочь находятся в реанимации.

Авария в Днепре / Фото "Информатор Днепр"

Кроме этого, отец семьи рассказал, что у его старшего сына в результате аварии произошел перелом ноги. Его также пришлось прооперировать и вставить спицы. О состоянии второго ребенка пока информации нет.

Напомним, что недавно ДТП произошло и в Запорожье. Там автомобиль въехал в продуктовый магазин. В результате этого пострадали случайный прохожий и продавщица.